События

07:02 01.08.2017

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро

В Вашингтоне в понедельник объявили о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Согласно заявлению американского Минфина, под санкции попадают все активы Н.Мадуро, которые находятся или могут находиться на территориях под юрисдикцией США. Кроме того, американцам будет запрещено заключать любые сделки с Н.Мадуро.

В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы в учредительное собрание, на которых, как сообщили в Национальном избирательном совете, проголосовали около 8 млн человек, или 41,5% избирателей. Учредительное собрание избирается с целью выработки изменений в конституцию станы по инициативе президента, оппозиция решительно выступает против.

Выборы состоялись в воскресенье на фоне многочисленных протестов, инициированных оппозиционными силами. По различным данным, за субботу и воскресенье погибли от 10 до 16 человек.

Н.Мадуро назвал результаты "величайшим голосованием в поддержку революции".

Вместе с тем, ряд стран региона уже объявил, что не признает итоги голосования. США заявили, что продолжат принимать меры против венесуэльских властей.

Оппозиция объявила о продолжении протестных акций в понедельник независимо от итогов выборов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 18 обстреляли позиции сил АТО, 1 военнослужащий ранен, 4 получили боевые травмы – штаб

Боевики ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ – Украинская сторона СЦКК

Под Киевом микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

Иностранцы пытались вывезти 34 кг янтаря, выдав его за сладости

Свободное передвижение граждан между Великобританией и ЕС прекратится в марте 2019г

ПОСЛЕДНЕЕ

КНДР пока не решила технические проблемы с МБР и не может угрожать США -эксперт

Во вторник украинские вузы должны опубликовать список рекомендованных к зачислению на бюджет абитуриентов

САП будет проводить разрешенные следственные действия в отношении Дейдея и Лозового – НАБУ

Госдеп и Пентагон разработали план поставки оборонительного вооружения Украине - WSJ

В Белом доме подтвердили информацию об отставке Скарамуччи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
насосы цены
РЕКЛАМА