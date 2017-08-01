США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро

В Вашингтоне в понедельник объявили о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Согласно заявлению американского Минфина, под санкции попадают все активы Н.Мадуро, которые находятся или могут находиться на территориях под юрисдикцией США. Кроме того, американцам будет запрещено заключать любые сделки с Н.Мадуро.

В минувшее воскресенье в Венесуэле прошли выборы в учредительное собрание, на которых, как сообщили в Национальном избирательном совете, проголосовали около 8 млн человек, или 41,5% избирателей. Учредительное собрание избирается с целью выработки изменений в конституцию станы по инициативе президента, оппозиция решительно выступает против.

Выборы состоялись в воскресенье на фоне многочисленных протестов, инициированных оппозиционными силами. По различным данным, за субботу и воскресенье погибли от 10 до 16 человек.

Н.Мадуро назвал результаты "величайшим голосованием в поддержку революции".

Вместе с тем, ряд стран региона уже объявил, что не признает итоги голосования. США заявили, что продолжат принимать меры против венесуэльских властей.

Оппозиция объявила о продолжении протестных акций в понедельник независимо от итогов выборов.