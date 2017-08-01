САП будет проводить разрешенные следственные действия в отношении Дейдея и Лозового – НАБУ

Сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут проводить разрешенные законодательством следственные действия в отношении народных депутатов Евгения Дейдея (фракция "Народный фронт") и Андрея Лозового (фракция "Радикальная партия"), заявил член Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины Антон Марчук.

Согласно заявлению А.Марчука, это позволит обнаружить новые факты для подачи новых представлений о привлечении к уголовной ответственности.

"Сейчас очень затруднены следственные действия тем, что Верховная Рада не предоставила согласия на привлечение их к уголовной ответственности (Е.Дейдея и А.Лозового - ИФ). В соответствии с УПК и законом "О статусе народного депутата" против них не могут проводиться некоторые следственные действия. Расследование этих дел существенно затруднено. Но, насколько я слышал от представителей САП, они будут пытаться в мерах дозволенного проводить следственные действия, для того, чтобы найти новые факты, которые могут лечь в основу новых представлений о привлечении к уголовной ответственности", - заявил он в эфире "5 канала" в понедельник вечером.

Как сообщалось, представления генпрокурора на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Речь идет об Андрее Лозовом (фракция Радикальной партии), Олесе Довгом (группа "Воля народа"), Евгении Дейдее, Максиме Полякове (оба - фракция "Народный фронт") и Бориславе Розенблате (фракция "Блок Петра Порошенко").

На заседании 11 июля Рада поддержала представления на лишение неприкосновенности О.Довгого, М.Полякова и Б.Розенблата, при этом аналогичные представления на Е.Дейдея и А.Лозового не набрали достаточного количества голосов.