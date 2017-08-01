Боевики ОРДЛО готовят очередные провокации с целью дискредитации ВСУ – Украинская сторона СЦКК

Пророссийские боевики временно оккупированных территорий Донбасса готовят очередные провокации для дискредитации Вооруженных сил Украины перед очередным раундом Минских переговоров, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что накануне очередного заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины СМИ ОРДО и ОРЛО обнародовали уже традиционный стандартный набор фальсификаций, который их представители намерены объявить 2 августа в Минске", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба Антитеррористической операции в Фейсбук.

Среди заявлений боевиков в СЦКК отмечают сообщения об увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ "конечно же с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями" и заявления спикера боевиков Эдуарда Басурина о подготовке демонстративных обстрелов позиций ВСУ для "подготовки постановочных сюжетов обстрелов территории, подконтрольной ВСУ, с последующим обвинением ДНР в нарушении Минских соглашений".

"После таких "анонсов", как свидетельствуют последствия прошлых подобных заявлений, НВФ ОРДО довольно часто обстреливали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку, а подконтрольные им СМИ высказывали подготовленное "возмущение" действиями ВСУ. Вполне вероятно, что и на этот раз ситуация будет развиваться именно по подобному сценарию. Вот, только в украинских и иностранных СМИ "обещанные постановочные материалы" вряд ли появятся, в отличие от СМИ ОРДЛО и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме того, Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики систематически препятствуют СММ ОБСЕ в выполнении заданий по мониторингу ситуации на Донбассе.

"Такими действиями НВФ ОРДО и ОРЛО в очередной раз демонстрируют откровенное пренебрежение Минскими соглашениями, желание дискредитировать ВСУ накануне заседания ТКГ и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - отмечают в сообщении.