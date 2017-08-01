Прокуратура взяла на контроль расследование гибели несовершеннолетней сотрудницы парка аттракционов в Харькове

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели от удара током 17-летней девушки, работавшей оператором детского аттракциона.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, уголовное производство начато по факту нарушения законодательства об охране труда, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 271 УК Украины).

"В настоящее время правоохранители устанавливают личность хозяина аттракциона, законность оформления несовершеннолетнего на работу, а также очевидцев происшествия. Проводятся другие следственные действия", - цитирует пресс-служба начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба.

По предварительным данным, несовершеннолетняя оператор батута погибла от поражения электротоком при контакте с двигателем от надувного матраса.

Как сообщалось, в воскресенье, около 16:00 17-летняя девушка, работавшая оператором батута, установленного по ул.Бучмы в Харькове, погибла от удара током.