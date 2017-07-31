Трамп решил уволить Скарамуччи с поста директора по коммуникациям - СМИ

Президент США Дональд Трамп принял решение уволить с поста директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, назначенного менее двух недель назад, пишет газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на источники.

По ее данным, такое решение американский президент принял по просьбе нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.

Э.Скарамуччи был назначен на этот пост 22 июля после объявления об отставке его предшественника Шона Спайсера.

Ранее в понедельник новый глава аппарата Белого дома Дж.Келли принес присягу.