Британский суд приговорил поставщика оружия ирландским террористам к 18 годам тюрьмы

Высокий суд Великобритании приговорил бывшего морского пехотинца Сиарана Максвелла к 18 годам тюрьмы за передачу оружия для совершения терактов ирландскими радикалами, пишет в понедельник The Daily Telegraph.

По данным следствия, в марте 2016 года в парке Карнфаннок Кантри в Северной Ирландии были обнаружены две бочки, спрятанные в земле. Внутри находились химические вещества и материалы, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала британца Максвелла, который признал себя виновным и рассказал о других хранилищах оружия.

В 43 тайниках в Северной Ирландии и Англии были обнаружены военные боеприпасы, украденное со складов морского флота оружие, самодельные бомбы и информация о более чем 300 потенциальных правительственных и военных целях.

Суд признал Максвелла виновным в подготовке террористических актов в период с января 2011 года по 2016 год, а также мошенничестве и хранении марихуаны.