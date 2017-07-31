В Белом доме подтвердили информацию об отставке Скарамуччи

Белый дом в понедельник подтвердил сообщения американских СМИ об отставке с поста директора по коммуникациям финансиста Энтони Скарамуччи.

"Энтони Скарамуччи покинет пост директора по коммуникациям Белого дома. Господин Скарамуччи счел, что лучше дать главе аппарата Джону Келли возможность начать с чистого листа и возможность сформировать новую команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в заявлении Белого дома.

Скарамуччи был назначен на этот пост 22 июля.

Ранее американские СМИ сообщили, что такое решение президент США Дональд Трамп принял по просьбе нового главы аппарата Белого дома Джона Келли.