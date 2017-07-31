Киев осуждает попытки правительства Венесуэлы узурпировать власть

Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность ввиду ситуации в Венесуэле и осуждает попытки правительства этой страны узурпировать власть.

"Украина обеспокоена ростом политического противостояния и насилия в Венесуэле на фоне углубления экономического и продовольственного кризиса. Мы решительно осуждаем попытки правительства Венесуэлы узурпировать власть, нарушая основные демократические права и свободы своих граждан, включая право на мирные собрания и свободное волеизъявление", - говорится в заявлении МИД Украины в понедельник.

Киев также поддерживает призывы и усилия мирового сообщества относительно преодоления кризиса в Венесуэле, в частности, "путем проведения свободных и демократических выборов".

В МИД напомнили, что ранее Венесуэла уже демонстрировала неуважение к демократическим нормам и принципам международного права – в свое время страна не поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины во время голосования важных резолюций Генассамблеи ООН.

В Венесуэле 30 июля проходили выборы в учредительное собрание Конституционной ассамблеи, на фоне которых в стране продолжались массовые беспорядки.

Ранее кандидат в Конституционную ассамблею Венесуэлы Хосе Великс Пинеда был убит в городе Сьюдад-Боливар - группа неизвестных ворвалась в его дом и несколько раз выстрелила.