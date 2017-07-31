Схему перемещения крупной партии табачных изделий с использованием иностранного судна уличили в порту Николаева

Пограничники разоблачили и задокументировали в одном из портов Николаевской области факт перегрузки с судна заграничного следования крупной партии табачных изделий иностранного производства.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, для таких действий правонарушители использовали буксир и баржу, которыми они ночью переместили часть товара.

Во время проведения санкционированных обысков межведомственная группа на барже и на судне обнаружила около 4 тысяч ящиков с табачными изделиями без акцизных марок. В настоящее время проводятся следственные действия и подсчет выявленных подакцизных товаров.