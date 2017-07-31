События

21:48 31.07.2017

Схему перемещения крупной партии табачных изделий с использованием иностранного судна уличили в порту Николаева

Пограничники разоблачили и задокументировали в одном из портов Николаевской области факт перегрузки с судна заграничного следования крупной партии табачных изделий иностранного производства.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, для таких действий правонарушители использовали буксир и баржу, которыми они ночью переместили часть товара.

Во время проведения санкционированных обысков межведомственная группа на барже и на судне обнаружила около 4 тысяч ящиков с табачными изделиями без акцизных марок. В настоящее время проводятся следственные действия и подсчет выявленных подакцизных товаров.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Под Киевом микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

Иностранцы пытались вывезти 34 кг янтаря, выдав его за сладости

Свободное передвижение граждан между Великобританией и ЕС прекратится в марте 2019г

Скончалась актриса Жанна Моро

Замглавы Харьковской ОГА указал недостоверные сведения в е-декларации за 2015

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожары в развлекательных заведениях в Одессе связаны с нарушением противопожарных правил

Британский суд приговорил поставщика оружия ирландским террористам к 18 годам тюрьмы

В Белом доме подтвердили информацию об отставке Скарамуччи

Киев осуждает попытки правительства Венесуэлы узурпировать власть

На Хортице потушен пожар площадью 2 га

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog8717.html
РЕКЛАМА