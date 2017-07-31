На Хортице потушен пожар площадью 2 га

Спасатели в понедельник ликвидировали пожар на острове Хортица в Запорожье, площадь которого достигла 2 га, сообщает Главное управление ГСЧС в Запорожской области.

Информация о пожаре поступила спасателям в 17:18. "Прибыв на место события, спасатели установили, что горит сухая трава на общей площади 2 гектар. В 18:30 пожар локализован, а в 19:10 – ликвидирован", - говорится в сообщении.

Остров Хортица является заповедником с 1965 года, который в 1993 году получил статус национального. Площадь острова 23,59 кв.км.