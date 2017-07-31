События

20:01 31.07.2017

Российской стороне направлена нота в связи с остановкой дипломата с признаками опьянения

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту относительно управления автомобилем в нетрезвом состоянии советником посла РФ.

"Послали ноту РФ относительно управления авто в состоянии алкогольного опьянения российским дипломатом. Грубое нарушение Венской конвенции, законов Украины", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, поздно вечером в воскресенье на Харьковском шоссе в Киеве патрульные полицейские остановили автомобиль с дипломатическими номерами, за рулем которого находился гражданин РФ, возможно, в нетрезвом состоянии, о чем был направлен соответствующий рапорт в украинский МИД.

"После остановки он предъявил правоохранителям дипломатическую карточку советника посла РФ. Ему предложили пройти тест на уровень алкоголя в крови, однако он отказался. Также он отказался предъявить водительское удостоверение, после чего закрылся в автомобиле и вызвал сотрудника российского дипломатического учреждения", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

После приезда на место сотрудник российского дипучреждения "забрал автомобиль и находящегося внутри водителя". Патрульные полицейские не изымали автомобиль, равно как и не составляли протокол об административном нарушении ввиду отсутствия соответствующих полномочий. О событии был составлен и направлен в МИД соответствующий рапорт.

Позже Я.Тракало подтвердил распространенную в СМИ информацию, что остановленного водителя зовут Руслан Требунский, он является представителем пограничной службы ФСБ РФ и уже не впервые ловят на вождении в нетрезвом состоянии.

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Интерфакс-Украина
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