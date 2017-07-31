Правоохранители разоблачили чиновников, собиравших "дань" с черноморских браконьеров

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с представителями Военной прокуратуры разоблачили должностных лиц Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства, которые регулярно получали деньги от браконьеров за вылов рыбы и рапанов в Черном море.

Как сообщила пресс-служба управления Службы безопасности Украины в Одесской области, оперативники спецслужбы задокументировали факты систематического получения взяток чиновниками.

"В коррупционной схеме участвовали должностные лица от рядовых инспекторов и т.н. "общественных наблюдателей", которые непосредственно получали средства, до руководителей региональных и центральных контролирующих структур. По предварительным оценкам, только от одной коммерческой структуры "улов" взяточников за сезон составлял около 2 миллионов гривень", - рассказали в СБУ.

В настоящее время правоохранители задержали одного из посредников во время очередного сбора дани на общую сумму 100 тыс. грн. Также несколькими днями ранее сотрудники СБУ задокументировали факт получения еще одним посредником неправомерной выгоды в размере более 600 тыс. грн.

По данным фактам начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Посредники извещены о подозрении в совершении преступления. Ведется следствие для установления и привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных коррупционной схеме.