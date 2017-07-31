Николаевский горсовет будет продавать коммунальное имущество на СЕТАМ

Николаевский горсовет подписал с государственным предприятием (ГП) "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) соглашение о реализации коммунального имущества города на его площадке.

"Сотрудничество с предприятием государственной формы собственности должно отбросить все лишние вопросы по поводу честности реализации работы городской власти в сфере продажи коммунального имущества… Николаевский горсовет заинтересован в сотрудничестве с ГП, которое может предоставить электронную платформу для проведения торгов земель коммунальной собственности", - цитируется в сообщении мэр Николаева Александр Сенкевич.

По словам генерального директора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева, органы местного самоуправления, присоединившись к системе, смогут максимально публично и честно продавать коммунальное имущество и объекты, находящиеся у них на балансе, обеспечивать дополнительные поступления в местные бюджеты.

СЕТАМ заработала в экспериментальном режиме с 1 мая 2014 года в некоторых областях. С августа того же года эксперимент был расширен на территорию всей Украины. Распоряжением №212-р от 11 марта 2015 года Кабинет министров по результатам эксперимента ввел продажу арестованного имущества на электронных торгах на постоянной основе по всей территории страны.

Главной целью ГП "СЕТАМ" является реализация госполитики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов или должностных лиц.

С начала администрирования системы ГП "СЕТАМ" в ней было реализовано 19 тыс. лотов общей стоимостью 2,96 млрд грн, средний рост стартовой цены лотов составил 10%. Количество лотов, реализованных с приростом цены - 55%.

Как сообщал В.Вишнев, в первом квартале 2017 года объем реализованного СЕТАМ имущества вырос в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2016 года - до 386 млн грн, а количество проданных лотов - в 1,8 раза, до 3,762 тыс.

Согласно прогнозам министра юстиции Павла Петренко, СЕТАМ по итогам 2017 года может удвоить показатель реализации имущества по сравнению с 2016 годом - до 4 млрд грн.