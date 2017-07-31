Сутки в АТО: один украинский военный ранен, двое получили травмы

Активность незаконных вооруженных формирований в зоне АТО относительно невысокая, однако в результате обстрелов опорного пункта в Новотошковском (Луганская обл.) в понедельник один украинский военный получил ранения, еще двое - боевые травмы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В зоне АТО в течение сегодняшнего дня активность российско-террористических группировок была незначительной. По своей привычной тактике боевики минимизировали количество обстрелов украинских позиций в светлое время суток", - говорится в сводке пресс-центра штаба (по состоянию на 18.00) на странице в "Фейсбуке".

Всего с полуночи и до 18.00 зафиксированы 3 случая нарушения перемирия. Около часа ночи из стрелкового оружия боевики открывали огонь по украинским укреплениям вблизи Попасной и Новоалександровки на Луганском направлении. Огнем в ответ украинские военные вынудили врага к тишине.

В 12.45 НВФ ударили из гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту сил АТО в Новотошковском. "В результате обстрела один украинский защитник был ранен, двое других получили боевые травмы", - говорится в сообщении пресс-центра.

В штабе указали, что уже несколько дней подряд обманчивое дневное затишье после 18.00 заканчивается и противник активизирует вооруженные провокации. "В свою очередь, силы АТО готовы не только держать оборону позиций, но и дать противнику быстрый и адекватный ответ", - отметили в штабе.