Харьковские правоохранители сообщили о разоблачении межрегиональной группы мошенников

Правоохранители разоблачили межрегиональную группу мошенников, выманивавшую деньги у населения по телефону, двое из участников которой на момент совершения преступлений отбывали наказание в колонии.

"Руководили действиями мошенников двое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии в Днепропетровской области... Также были установлены трое ранее судимых мужчин, уроженцев Азербайджана, которые под видом сотрудников полиции забирали деньги у потерпевших", - сообщает отдел коммуникаций облуправления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В поле зрения правоохранителей группа попала в конце апреля этого года. Один из осужденных позвонил женщине, сообщил о том, что ее родственник находится в полиции и потребовал за его "освобождение и непривлечение к уголовной ответственности" более 56 тыс грн. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следственно-розыскных мероприятий оперативники вышли на след двух осужденных (30 и 35 лет), отбывавших наказание в колонии. По данным полиции, они звонили жертвам и требовали крупные суммы денег за "освобождение" родственников, якобы попавших в полицию. Получением денег занимались трое их сообщников, также ранее судимых.

Подозреваемые были задержаны сразу после получения очередного "выкупа" - 79-летняя пенсионерка отдала одному из них за "освобождение" сына, якобы совершившего преступление, 15 тыс.грн.

Все трое задержаны и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.

В исправительной колонии проводятся следственные действия по вопросу привлечения к уголовной ответственности двух других участников группы.