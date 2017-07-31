США могут перебросить в Литву семь истребителей на время российско-белорусских учений "Запад"

Во время предстоящих осенью российско-белорусских учений "Запад" США могут разместить в Литве семь истребителей, сообщила в понедельник в Таллине президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы ожидаем, что будет семь самолетов, что почти вдвое (больше обычного), в ближайшее время", - сказала литовским журналистам в Эстонии Д.Грибаускайте, которая приняла участие во встрече глав Балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом.

Запись высказывания Д.Грибаускайте передала агентству BNS в понедельник президентская пресс-служба.

Самолеты США должны прибыть в Литву в конце августа - начале сентября. Они будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО.

Обычно натовская миссия воздушной полиции осуществляется посредством размещения в Литве и Эстонии по четыре истребителя.

Президент Литвы отметила, что страны Балтии рады гарантиям США, которые имеют место "не только на словах, но и реально на деле".

По ее словам, в Литве во время учений "Запад" также будет дислоцировано больше военнослужащих и техники США.