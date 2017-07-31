ГПУ намерена обратиться в ЕСПЧ в связи с отсутствием ответа со стороны РФ о передаче Киеву боевика Погодина – Енин

Генеральная прокуратура Украины намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с отсутствием ответа со стороны Российской Федерации о передаче украинским правоохранителям экс-командира бандформирования так называемой "ДНР" Вадима Погодина, который подозревается в убийстве несовершеннолетнего гражданина Украины Степана Чубенков в 2014 году, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Генпрокуратура Украины не получила официального ответа из РФ о передаче украинским правоохранителям так называемого экс-руководителя батальона "Керчь" Погодина, который жестоко убил гражданина Украины Степана Чубенко на Донбассе и впоследствии был задержан на территории АРК", - сообщил Е.Енин на своей странице в соцсети "Фейсбук" в понедельник.

Вместе с тем он отметил, что украинские правоохранители будут продолжать прилагать усилия для привлечения В.Погодина к уголовной ответственности, даже если РФ освободит его из-под стражи.

"Мать погибшего Степана Чубенко уже выразила готовность делегировать правительству Украины право обращения в ЕСПЧ для защиты ее прав. Совместно с Иваном Лищиной (правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам – ИФ.) и Нацполицией планируем подготовить соответствующую жалобу в ЕСПЧ в связи с нарушением Россией права на жизнь (ст.2 Конвенции Совета Европы по правам человека). Убийцы и лица, которые их покрывают, должны предстать перед судом", - написал Е.Енин.

Как сообщалось, 21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что Генпрокуратура Украины обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой передать в Украину командира НВФ "ДНР" В.Погодина, который в 2014 году в Донецке жестоко убил несовершеннолетнего Степана Чубенко.

По ее информации, В.Погодин был задержан и содержится на временно оккупированной территории АР Крым.

Ранее СМИ сообщали об аресте в Ялте В.Погодина, который в 2014 году командовал батальоном "Керчь" в "ДНР" и по запросу Украины находился в международном розыске Интерпола.

По информации СМИ, В.Погодин имеет украинский паспорт. Российский суд в Крыму арестовал его на 40 дней "для обеспечения возможности его выдачи правоохранительным органам Украины".