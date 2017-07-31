События

15:49 31.07.2017

Более 66 тыс. граждан Украины обратились за видами на жительство в Польше

За семь месяцев 2017 года более 66 тыс. граждан Украины обратились за видами на жительство в Польше, сообщает Управление по делам иностранцев Польши.

Согласно опубликованной на сайте Управления информации, всего же с начала года за видом на жительство в Польше обратились более 100 тыс. иностранцев. За украинцами с большим отрывом следуют граждане Беларуси (5 тыс.), индийцы – 4 тыс., китайцы – 3,5 тыс. и вьетнамцы – 3 тыс.

В Управлении по делам иностранцев Польши отмечают, что в подавляющем большинстве случаев (87%) речь идет о временных видах на жительство сроком до трех лет, и чаще всего просящие вид на жительство обосновывали такую необходимость желанием работать в Польше.

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