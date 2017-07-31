Половина уголовных производств против сотрудников ГФС возбуждена за злоупотребление властью

За первое полугодие 2017 года в отношении сотрудников Государственной фискальной службы (ГФС) начато 278 уголовных производства, в частности, 135 за злоупотребление властью, 54 – по факту коррупции, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, в суд подали 66 криминальных производств. Восемь сотрудников признаны виновными в совершении преступления. К тому же 11 уголовных производств возбудили в отношении тех, кто предлагал взятку сотрудникам ГФС.

"За январь-июнь 2017 года работникам органов ГФС оглашено 122 сообщения о подозрении в совершении преступлений, в том числе 38 – за получение неправомерного вознаграждения", – говорится в сообщении.