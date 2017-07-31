События

15:44 31.07.2017

Полицейские задержали подозреваемого в совершенном ночью разбойном нападении на АЗС в Киевской области

Правоохранители в течение часа задержали мужчину, подозреваемого в совершении вооруженного нападения с целью ограбления автозаправочной станции в Барышевском районе Киевской области.

Как сообщается в понедельник на сайте Нацполиции Украины, информация о нападении неизвестного лица на одну из автозаправочных станций пгт. Барышевка поступила по спецлинии 102 около 01.00 понедельника. Одновременно на пульт централизованного наблюдения поступил сигнал о срабатывании "тревожной кнопки" на АЗС. По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции и наряд полиции охраны.

"Установлено, что неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение на автозаправочную станцию. Там он разбил окно кассы, выстрелил из травматического оружия и, угрожая убийством оператору-кассиру, потребовал у него деньги. Воспринимая угрозы явными, оператор отдал напавшему 108грн. Возмущенный злоумышленник пытался самостоятельно пробраться в кабинку кассира и забрать больше средств, однако в это время работник АЗС нажал кнопку вызова охраны. После чего мужчина скрылся с места совершения преступления в неизвестном направлении", - говорится в информации.

При проведении ряда неотложных оперативных мероприятий сотрудники Барышевского отделения полиции установили личность нападавшего и задержали его по месту жительства. Им оказался 34-летний житель села Селичевка. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. "Вещественное доказательство - предмет, похожий на пистолет, работники полиции разыскивают, поскольку злоумышленник убегая, выбросил его в поле", - отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается.

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