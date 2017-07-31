События

15:41 31.07.2017

В Одессе от пожара пострадало еще одно кафе

На летней площадке одного из кафе в курортном районе Одессы Аркадия произошел небольшой пожар.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, огонь успел охватить имущество на летней площадке кафе на площади 50 кв.м.

Прибывшие по вызову спасатели потушили пожар за 15 минут. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось, в ночь на 30 июля пожар уничтожил ночной клуб "Пляжник" на побережье Одессы в районе 13-й ст. Большого Фонтана, а 25 июля пожар уничтожил ресторан "Хуторок" в районе пляжа "Ланжерон" в Одессе.

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