Анджелина Джоли объяснила свои "жестокие" методы проведения проб

Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли отвергла обвинения в том, что она использовала слишком жестокие методы проведения проб при подборе актеров для своей новой картины.

Как напоминает "Би-би-си", ранее в материале журнала Vanity Fair было опубликовано описание съемочного процесса фильма "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи". В частности, сообщалось, что при подборе детей-актеров среди маленьких жителей Камбоджи перед претендентами сначала выкладывали деньги, потому просили "украсть их" и просили представить, для чего они им так нужны, а потом отбирали. Как следовало из материала, роль досталась девочке, которая рассказала, что ей нужны деньги на похороны дедушки.

После этого многие пользователи соцсетей стали выражать свое возмущение подобным методом кастинга, посчитав его жестоким издевательством над детьми.

Джоли же заявила, что огорчена тем, как люди восприняли ситуацию.

"Я расстроена, что о рабочем моменте, когда актеры играли сцену из фильма, написали, как о чем-то реальном", - заявила она.

Джоли подчеркнула, что она первая бы возмутилась, если бы кто-то сначала дал деньги маленьким актерам, многие из которых являются воспитанниками детских домов, а потом отнял. Она заверила, что на съемках были созданы все условия для того, чтобы детям-актерам была обеспечена безопасность и комфорт.