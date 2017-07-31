События

15:24 31.07.2017

У Конгресса США остается все меньше времени для решения проблемы госдолга

Палата представителей Конгресса США с понедельника ушла на летние каникулы, и законодатели смогут вернуться к обсуждению важнейших тем, включая повышение предельной суммы госдолга, лишь с 5 сентября. Как пишет The Wall Street Journal, в сентябре у конгрессменов будет всего 12 рабочих дней, а вопрос о госдолге необходимо решить до октября.

Министр финансов США Стивен Мнучин в прошлую пятницу обратился к конгрессменам с просьбой поднять лимит госдолга до 29 сентября, в противном случае правительство может остаться без финансирования.

Впервые в современной истории США лимит госдолга будет обсуждаться в ситуации, когда республиканцы контролируют обе палаты Конгресса и Белый дом. Однако у Республиканской партии нет общей позиции и ясной стратегии, которые позволили бы урегулировать проблему в разумные сроки, отмечают аналитики.

"Мы просто не представляем, как будет выглядеть процесс на этот раз", - отметил политэконом Goldman Sachs Алек Филлипс.

Действие законодательства о лимите госдолга США было приостановлено в ноябре 2015 года с условием, что фактические заимствования будут прибавлены к предыдущему его значению ($18,113 трлн), когда приостановка завершится. Лимит снова вступил в силу 15 марта текущего года, 16 марта был определен заново на текущем уровне госдолга - $19,809 трлн.

С тех пор Минфин использует консервацию ликвидности и иные ухищрения, чтобы правительство не осталось без финансирования. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, правительству хватит денег до начала или середины октября.

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