События

15:22 31.07.2017

Саудовская Аравия может привязать налоги Saudi Aramco к ценам на нефть

Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность введения плавающей ставки налога на прибыль государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco, привязав ее к ценам на нефть, сообщает агентство со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время Saudi Aramco платит в бюджет фиксированные роялти в размере 20%. Эту ставку предлагается взять за основу с возможностью увеличения в случае скачка цен.

Отмечается, что плавающая ставка налога часто применяется по отношению к сырьевым компаниям.

Помимо роялти, Saudi Aramco платит налог с прибыли. Ставка этого налога ранее была снижена с 85% до 50%, чтобы сделать компанию более привлекательной для инвесторов перед готовящимся IPO.

Власти Саудовской Аравии планируют разместить на бирже 5% акций компании во второй половине 2018 года. По словам источников, IPO будет проведено, скорее всего, на Лондонской фондовой бирже. Ожидается, что капитализация Saudi Aramco может превысить $2 трлн. Для сравнения: рыночная стоимость Apple, самой дорогой в настоящее время компании в мире, составляет около $780 млрд.

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