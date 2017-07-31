События

15:02 31.07.2017

Порошенко поздравил украинских спортсменов с 99 медалями и вторым командным местом на Дефлимпийских играх в Турции

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских спортсменов-дефлимпийцев с высоким результатом по итогам завершившихся 30 июля XXIII летних Дефлимпийских игр, которые проходили в городе Самсун (Турция).

"Невероятное выступление наших спортсменов на Дефлимпийских играх в Турции! Украинцы получили 99 медалей и заняли второе командное место. Искренне поздравляю с этими фантастическими результатами. Спасибо нашим дефлимпийцам за пример крепости духа и воли к победе!", - написал П.Порошенко в своей странице в "Фейсбук" в понедельник.

Как сообщили в Национальном комитете спорта инвалидов Украины, в течение 13 дней украинская команда завоевала 99 наград: 21 золотую, 42 серебряные и 36 бронзовых медалей, заняв второе общекомандное место среди 90 стран-участниц.

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