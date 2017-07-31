ОРЛО хотят обмена кадрового российского военного Агеева. Позиция Киева - это военный преступник

Представители отдельных районов Луганской области (ОРЛО) включили в список для обмена заложников задержанного украинской стороной в Луганской области российского военнослужащего Виктора Агеева, но представители Киева настаивают, что он является военным преступником, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"ОРДЛО включили в свои требования об освобождении российского "потеряшку", кадрового военного российской армии Агеева, типа это "ополченец". Здесь позиция Украины однозначна - это военный преступник. Мы ожидаем, что власть РФ признает его присутствие в Украине, суд должен определить меру его преступления, мир должен знать детали преступления, потому что это факты российского военного присутствия на Донбассе", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник по завершению скайп-конференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Вместе с тем, по ее словам, представители ОРДО согласились исключить из списка лиц, которых они требуют освободить, "два десятка уголовных преступников, не имеющих никакого отношения к событиям на Донбассе".

"Это важный и конструктивный момент. Но ОРДЛО при этом продолжают требовать амнистии и освобождения еще 45 человек, которые не имеют отношения к конфликту, но которые совершили тяжелые преступления – "беркутовцев", которые расстреливали "Небесную сотню", организаторов терактов в Одессе и Харькове", - написала она.

И.Геращенко отметила, что подобный шантаж недопустим. По ее словам, украинская сторона ради освобождения украинских заложников готова к компромиссу по освобождению и передаче другой стороне тех, кто подпадает под действие Минских соглашений и где это позволяет украинское законодательство.