Сус носит электронный браслет с 28 июля и выполняет все процессуальные обязательства

Экс-заместитель руководителя департамента Генеральной прокуратуры Украины по особо важным делам в сфере экономики Дмитрий Сус с 28 июля носит электронный браслет и выполняет все возложенные на него судом обязательства, отвечает его адвокат Дмитрий Дмитренко.

"Он находится в Хмельницком. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту его фактической регистрации", - сказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Д.Дмитренко отметил, что электронное средство контроля Д.Сусу надели в ночь с 27 на 28 июля.

Как сообщалось, 27 июля 2017 года Соломенский районный суд г.Киева отправил экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета на 2 месяца.

По решению суда Д.Сус будет находиться под домашним арестом в Хмельницком.

В свою очередь прокуратура просила арестовать подозреваемого, установив залог в 5 млн грн.

Детективы НАБУ задержали Д.Суса 25 июля 2017 года на территории международного аэропорта "Борисполь" по фактам, досудебное расследование по которым в разных уголовных процессах детективы ведут начиная с апреля 2016 года.

Д.Сусу инкриминируют отсутствие информации об иномарке в декларации, а также завладение чужим имуществом во время проведения следственных действий в нескольких уголовных производствах.