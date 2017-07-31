События

13:38 31.07.2017

Замглавы Харьковской ОГА указал недостоверные сведения в е-декларации за 2015

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло предписание главе Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной относительно ее заместителя Евгения Шахненко, который указал в своей е-декларации за 2015 год недостоверные сведения.

Как сообщает в понедельник пресс-служба НАПК, такое решение было принято на заседании агентства, в пятницу, 28 июля.

"Согласно предписанию, заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Евгений Шахненко при составлении и представлении декларации нарушил требования пунктов 2 и 7 статьи 46 закона Украины "О предотвращении коррупции" и отметил в декларации отдельные недостоверные сведения", - сказано в сообщении.

НАПК требует от Ю.Светличной принять меры по представлению Е.Шахненко достоверных сведений в е-декларации за 2015 год.

"Предписание является обязательным к исполнению", - сказано в сообщении.

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