В Украине в ближайшие сутки будет жарко и сухо

В Украину в ближайшие сутки 1 августа продолжит поступать жаркий и сухой воздух с юго-запада Европы, спокойную погоду будет определять поле высокого давления, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 29-34°, на Закарпатье местами 35-37°; в Карпатах ночью 11-15°, днем 25-30°.

В Киеве 1 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 августа самая высокая температура днем была 35,9° в 1936 году, самая низкая ночью 10,0° в 1904 году.

В Украине 2 августа также без осадков. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, днем: 29-34°, на юге местами 35-37°.

В Киеве 2 августа без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

По состоянию на 9:00 понедельника, 31 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в районе Одессы 15°, в Днепре возле Киева 21°.