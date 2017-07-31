Правоохранители уличили чиновников угольного госпредприятия в хищении госсредств в особо крупных размерах

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Службой безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили схему хищения государственных средств в особо крупных размерах чиновниками одного из госпредприятий, которые злоупотребляя служебным положением занижали стоимость и характеристики угольной продукции, чем нанесли ущерб на сумму около 3,5млн грн.

"Так, в период с середины 2016 служащие одного из государственных предприятий, занижали качественные характеристики и стоимость угольной продукции, после чего реализовывали ее на подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности. В дальнейшем уголь сбывался на предприятия с реальными качественными показателями по рыночным ценам. Полученные средства сообщники переводили в наличные через конвертационные центры и присваивали", - сообщает в понедельник пресс-служба ГСУ Нацполиции.

Следователи провели санкционированные обыски на территории Львовской, Ровенской, и Николаевской областей, а также города Киева. По их результатам были изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность должностных лиц.

В рамках начатого уголовного производства по ч.5 ст.191 (растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, изъятые документы направлены для проведения всех необходимых экспертиз. Следствие по делу продолжается.

В полиции отметили, что за совершение данного правонарушения злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.