Украинские морпехи участвуют в многонациональных учениях "Платинум Лайон – 2017" в Болгарии

Военнослужащие одного из подразделений морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины отбыли в Республику Болгария, где на учебном полигоне будут участвовать в многонациональных учениях "Платинум Лайон – 2017".

"Целью участия в мероприятии является приобретение нашими морпехами навыков совместных действий в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО", - сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины в понедельник.

Во время учений украинские морские пехотинцы вместе с иностранными коллегами отработают оборонительные и наступательные действия, порядок выполнения рейдовых действий, а также технику введения боевой стрельбы из стрелкового оружия, тактику и технику осуществления патрулирования и тому подобное.

Мероприятия продлятся до 11 августа.