В партии РНС назвали причину лишения Саакашвили украинского гражданства

Формальным основанием для лишения бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Украины Михаила Саакашвили украинского гражданства стало то, что грузинская прокуратура обвиняет его в якобы растрате средств на поездку в Прагу на похорон Вацлава Гавела, утверждают в партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

"Указ президента Украины о лишении гражданства Михаила Саакашвили ссылается на уголовное дело, которое М.Саакашвили якобы не указал при заполнении анкеты для получения гражданства", - говорится в сообщении пресс-службы партии, распространенном в понедельник.

Ссылаясь на грузинского политика Эку Цамалишвили, партия "Рух новых сил" указывает, что грузинская прокуратура обвиняет М.Саакашвили в расходах на приобретение венка на сумму 505 евро, который официальная делегация Грузии принесла на похороны президента Чехии Вацлава Гавела.

"ЕС и США уже выражали обеспокоенность относительно уголовного преследования Михаила Саакашвили в Грузии, которое имеет признаки политической ангажированности. И даже сама украинская прокуратура дважды отказывала грузинской прокуратуре в экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию", - заявляют в партии.

В "Рухе новых сил" поясняют, что М.Саакашвили в числе высокопоставленных чиновников других государств был в Праге на похоронах В.Гавела. От имени грузинского народа был приобретен венок, а также имели место другие расходы, которые бывают во время перелетов официальных лиц – дорога, питание, проживание в гостинице.

"Напомним, что 31 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины отказала Грузии в выдаче Михаила Саакашвили, проведя перед этим экстрадиционную проверку по тем мотивам, что усматривала в делах, открытых против Михаила Саакашвили политическое преследование", - сказано в сообщении партии.

При этом политсила отмечает, что уже 29 мая 2015 года П.Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства Украины М.Саакашвили – то есть, когда уже было известно об открытых делах против политиков в Грузии.

Кроме того, в "Рухе новых сил" подчеркивают, что 30 мая М.Саакашвили была назначен главой Одесской облгосадминистрации, перед этим пройдя специальную проверку. "Если бы сокрытие имело место, это было бы установлено в ходе спецпроверки", - добавляют в партии.

В сообщении также ссылаются на Конституцию Украины, Общую декларацию прав человека, которые запрещают лишать гражданства.

"Действия президента, генерального прокурора, главы Государственной миграционной службы имеют все признаки уголовного преступления – злоупотребления служебным положением в собственных интересах и интересах других лиц", - резюмировали в политической силе.

– РНС

Киев. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Формальным основанием для лишения бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной госадминистрации Украины Михаила Саакашвили украинского гражданства стало то, что грузинская прокуратура обвиняет его в якобы растрате средств на поездку в Прагу на похорон Вацлава Гавела, утверждают в партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

"Указ президента Украины о лишении гражданства Михаила Саакашвили ссылается на уголовное дело, которое М.Саакашвили якобы не указал при заполнении анкеты для получения гражданства", - говорится в сообщении пресс-службы партии, распространенном в понедельник.

Ссылаясь на грузинского политика Эку Цамалишвили, партия "Рух новых сил" указывает, что грузинская прокуратура обвиняет М.Саакашвили в расходах на приобретение венка на сумму 505 евро, который официальная делегация Грузии принесла на похороны президента Чехии Вацлава Гавела.

"ЕС и США уже выражали обеспокоенность относительно уголовного преследования Михаила Саакашвили в Грузии, которое имеет признаки политической ангажированности. И даже сама украинская прокуратура дважды отказывала грузинской прокуратуре в экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию", - заявляют в партии.

В "Рухе новых сил" поясняют, что М.Саакашвили в числе высокопоставленных чиновников других государств был в Праге на похоронах В.Гавела. От имени грузинского народа был приобретен венок, а также имели место другие расходы, которые бывают во время перелетов официальных лиц – дорога, питание, проживание в гостинице.

"Напомним, что 31 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины отказала Грузии в выдаче Михаила Саакашвили, проведя перед этим экстрадиционную проверку по тем мотивам, что усматривала в делах, открытых против Михаила Саакашвили политическое преследование", - сказано в сообщении партии.

При этом политсила отмечает, что уже 29 мая 2015 года П.Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства Украины М.Саакашвили – то есть, когда уже было известно об открытых делах против политиков в Грузии.

Кроме того, в "Рухе новых сил" подчеркивают, что 30 мая М.Саакашвили была назначен главой Одесской облгосадминистрации, перед этим пройдя специальную проверку. "Если бы сокрытие имело место, это было бы установлено в ходе спецпроверки", - добавляют в партии.

В сообщении также ссылаются на Конституцию Украины, Общую декларацию прав человека, которые запрещают лишать гражданства.

"Действия президента, генерального прокурора, главы Государственной миграционной службы имеют все признаки уголовного преступления – злоупотребления служебным положением в собственных интересах и интересах других лиц", - резюмировали в политической силе.