События

11:15 31.07.2017

Мужчину раздавило железобетонной плитой во время демонтажа погреба в Кировоградской области

В г.Малая Вииска Кировоградской области в ходе проведения демонтажных работ на собственном дворе мужчину раздавило железобетонной плитой, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГСЧС в Кировоградской области, в 17:30 воскресенья в службу спасения поступило сообщение, что хозяин домовладения 1970 года рождения во время проведения строительных работ на собственном дворе по ул.Гоголя в г.Малая Виска оказался под железобетонной плитой и ему необходима помощь по освобождению из-под завала.

По прибытию на место спасательного подразделения выяснилось, что человек, оказавшийся под завалом, получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Спасатели совместно с местным населением, применив гидравлические домкраты, изъяли тело погибшего из-под завала", - сказано в сообщении.

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