В Киеве полицейские остановили автомобиль с дипломатом РФ за рулем с признаками опьянения

Поздно вечером в воскресенье на Харьковском шоссе в Киеве патрульные полицейские остановили автомобиль с дипломатическими номерами, за рулем которого находился гражданин Российской Федерации, возможно, в нетрезвом состоянии, о чем был направлен соответствующий рапорт в украинский МИД, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Автомобиль был остановлен, поскольку у патрульных появилось подозрение о том, что водитель может быть в нетрезвом состоянии. После остановки он предъявил правоохранителям дипломатическую карточку советника посла РФ. Ему предложили пройти тест на уровень алкоголя в крови, однако он отказался. Также он отказался предъявить водительское удостоверение, после чего закрылся в автомобиле и вызвал сотрудника российского дипломатического учреждения", - рассказал Я.Тракало агентству в понедельник.

После приезда на место сотрудник российского дипучреждения "забрал автомобиль и находящегося внутри водителя".

По словам спикера Нацполиции, патрульные полицейские не изымали автомобиль, равно как и не составляли протокол об административном нарушении ввиду отсутствия соответствующих полномочий.

"Между тем, о данном событии был составлен и направлен в МИД соответствующий рапорт", - рассказал Я.Тракало.

При этом в эфире телеканала "112.Украина" он, говоря о событии, подтвердил распространенную в ряде украинских СМИ информацию о том, что остановленного патрульными водителя зовут Руслан Требунский, который является представителем пограничной службы ФСБ России и уже не впервые ловят на вождении в нетрезвом состоянии.