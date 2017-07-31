В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, граждан просят не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по данным Укргидрометцентра 31 июля пожарная опасность. (5 класса) объявлена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах", - сказано в сообщении.