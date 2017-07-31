События

09:58 31.07.2017

В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В 10 областях Украины объявлена чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, граждан просят не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по данным Укргидрометцентра 31 июля пожарная опасность. (5 класса) объявлена в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях.

"ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах", - сказано в сообщении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В партии РНС назвали причину лишения Саакашвили украинского гражданства

Добропорядочность многих судей нового ВСУ вызывает сомнения – посольство США

Количество удерживаемых боевиками на Донбассе украинцев возросло до 137 человек

В Госдепартаменте прокомментировали высылку своих дипломатов из РФ

В ходе протестов в Венесуэле погибло до 16 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские морпехи участвуют в многонациональных учениях "Платинум Лайон – 2017" в Болгарии

Украинка пыталась вывезти в Польшу ребенка по поддельному разрешению отца

Мужчину раздавило железобетонной плитой во время демонтажа погреба в Кировоградской области

В Киеве полицейские остановили автомобиль с дипломатом РФ за рулем с признаками опьянения

Директор благотворительного фонда приговорен к году ограничения свободы за присвоение средств

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog22.html
РЕКЛАМА