События

10:32 31.07.2017

Штаб Рината Ахметова запустил виртуальный тур

Гуманитарный штаб Рината Ахметова запустил виртуальный тур о своей работе - теперь любой желающий может не только узнать, как функционирует самая масштабная программа помощи населению на востоке Украины, но и почувствовать себя в роли волонтера. Это можно совершить одним нажатием клавиши компьютерной мыши – на сайте Гуманитарного штаба: www.fdu.org.ua/3dtour.

"Созданный виртуальный тур – это яркая и динамичная демонстрация того, как работал Штаб с начала военных действий. Эту информационную платформу мы создали для тех, кто небезразличен к трагедии на Донбассе. Каждый посетитель сайта может провести небольшое путешествие и изнутри увидеть нашу работу. Виртуальный тур показывает полный цикл оказания помощи мирным людям – от формирования и движения гуманитарных колонн до конвейерной линии, от комплектации продуктовых наборов до выдачи ее мирным жителям прифронтовых территорий", - рассказала руководитель проектов и программ Гуманитарного штаба Рината Ахметова Ирина Темерко.

Четыре основные локации выполнены с эффектом максимального погружения и дают возможность видеть все в режиме 360° – посетить офис в Киеве или логистический центр в Мариуполе, вместе с бригадой мобильных волонтеров выдать помощь в прифронтовом поселке, а также побывать на ныне заблокированной "Донбасс Арене".

"Один из основных принципов нашей работы – прозрачность и открытость. Благодаря виртуальному туру любой человек сможет ощутить масштабы работы Гуманитарного штаба. Интерактивные элементы позволяют более детально познакомиться с нашей деятельностью. За время своей работы Штаб выдал более 11820 тысяч продуктовых наборов и спас более миллиона жизней. Как это стало возможно? Об этом можно узнать, посетив наш виртуальный тур", - поясняет директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков.

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