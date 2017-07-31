Директор благотворительного фонда приговорен к году ограничения свободы за присвоение средств

Дарницкий районный суд г.Киева приговорил к 1 году ограничения свободы директора детского благотворительного фонда, который в своих корыстных целях завладел денежными средствами фонда.

Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры г.Киева, в ходе предварительного расследования установлено, что директор фонда с целью завладения денежными средствами, предоставленными благотворительной организацией для ремонта детских домов-интернатов, перечислил почти 40 тыс. грн на фиктивное предприятие, которые в дальнейшем присвоил.

"По результатам рассмотрения обвинительного акта, директора приговорили к одному году ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности", - сказано в сообщении.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск представителя фонда о возмещении причиненных убытков в полном объеме.