События

10:08 31.07.2017

В больнице им.Мечникова умер военнослужащий, раненный в результате взрыва на полигоне во время соревнований

В Днепре в областной клинической больнице им.Мечникова умер украинский военнослужащий, который был ранен в результате взрыва боеприпаса во время соревнований на военном полигоне в Днепропетровской области, сообщает советник главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа.

"30.07 из больницы Мечникова ушел на небо наш земляк Тищенко Юрий Викторович 12.04.1989 года рождения, который получил крайне тяжелое ранение 20.07.2017 года на полигоне в с.Черкасское. Выражаем соболезнование семье и собратьям", - написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Какая причина привела к такой трагедии? Ждем выводы комиссии", – добавила она.

Как сообщалось, 20 июля 2017 года восемь военнослужащих получили травмы в результате взрыва во время соревнований на 239 общевойсковом полигоне в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса.

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Интерфакс-Украина
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