КНДР угрожает США, странам региона и другим государствам мира - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к единому мнению, что Северная Корея своими действиями угрожает обеим странам, а также Южной Корее и другим государства мира, сообщил Белый дом.

"Президент Дональд Трамп сегодня провел (телефонную - ИФ) беседу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по вопросам нового пуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Лидеры двух стран согласились с тем, что Северная Корея представляет серьезную растущую и непосредственную угрозу США, Японии, Южной Корее, а также другим странам вблизи и вдали от своих границ", - говорится в заявлении распространенном Белым домом.

Д.Трамп и С.Абэ договорились "усилить экономическое и политическое давление на Северную Корею и призвали другие страны последовать их примеру", отмечается в нем.

Как ранее сообщили японские СМИ, С.Абэ заявил, что Россия и Китай вместе со всем мировым сообществом должны активизировать давление на Пхеньян.

"Мировое сообщество, в первую очередь Китай и Россия, должны понять серьезность ситуации и усилить давление", - сказал премьер.

Вместе с тем, заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коици Хагиуда сообщил журналистам, что в ходе беседы С.Абэ и Д.Трампа не обсуждались меры против Северной Кореи военного характера, или какой-то "красной черты", которую может перешагнуть КНДР.

Ранее Пхеньян заявил, что ракета, которая была испытана в субботу, способна достичь территории Соединенных Штатов.