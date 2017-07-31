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08:33 31.07.2017

США думают над ответом России на решение о сокращении числа сотрудников посольства в Москве – Госдепартамент

В США считают неоправданным решение России о сокращении численного состава американского посольства в Москве и рассматривают варианты ответа, сообщили СМИ со ссылками на заявление госдепартамента.

"Это мера, которая вызывает сожаление, и она не оправданна", - цитируют СМИ заявление Госдепа.

Всего, до 1 сентября, Россию должны покинуть 755 работников американских дипмиссий, о чём в интервью телеканалу "Россия-1" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне ощутимо. Более тысячи сотрудников - дипломатов и технических работников - работали до сих пор работают в эти дни в России. 755 должны прекратить свою деятельность", - заявил он.

Президент России подчеркнул, что "американская сторона сделала ничем не спровоцированный шаг для ухудшения российско-американских отношений".

В свою очередь, Вашингтон "оценивает влияние такого сокращения и думает, каким будет ответ".

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Интерфакс-Украина
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