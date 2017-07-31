Киевские патрульные остановили нетрезвого водителя на российских дипномерах – СМИ

Киевские патрульные остановили автомобиль с российскими дипномерами и нетрезвым водителем, сообщила Телевизионная служба новостей.

"В районе Бортничей под Киевом полиция остановила авто с российскими дипломатическими номерами", – говорится в сообщении на сайте ТСН в ночь на понедельник.

Происшествие случилось около 23:40 субботы. Водитель воздержался и от теста на алкоголь. Им оказался работник российского консульства, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Требунский.

Как сообщили правоохранители, "поступила ориентировка, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест. В связи с этим был вызван консул посольства РФ, который взял на себя ответственность доставить транспортное средство в посольство. Составлен рапорт".

За транспортным средством приехал другой представитель российского диппредставительства, который сел за руль машины с дипломатическими номерами и поехал вместе с виновником инцидента.