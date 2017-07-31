События

06:48 31.07.2017

Четверо украинских военнослужащих получили ранения за последние сутки в зоне проведения АТО

За прошедшие сутки боевики 26 раз открывали огонь по украинским позициям, вследствие чего четверо военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Прошедшие сутки на Донбассе не завершилась спокойно. Если вчера с полуночи и обеда российско-террористические группировки придерживались режима тишины, то уже после 18.00 активность врага существенно возросла… за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики несколько раз били по позициям ВСУ в Новоалександровке, Новотошковском, Станице Луганской. Около 21.00 под минометным огнем оказались украинские опорные пункты в Крымском.

На донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали укрепления ВСУ в Зайцево и на шахте Бутовка. Вследствие этих обстрелов двое украинских военных получили ранения. Кроме того, вечером, под гранатометный обстрел боевиков попали украинские военнослужащие в Майорском и Авдеевке.

На мариупольском направлении, около 18.00, в результате обстрела опорного пункта сил АТО получил ранения еще один украинский военный. Также минометы боевиков калибра 82-мм били по опорным пунктам ВСУ в Павлополе и Гнутово.

"На большинство обстрелов противника силы АТО отвечали плотным огнем", уточнили в штабе.

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