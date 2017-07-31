Центр киевского Подола станет пешеходной зоной – КГГА

Контрактовая площадь и ул. Сагайдачного на Подоле в Киеве станут пешеходными, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"Контрактовая площадь и ул. Сагайдачного станут пешеходными", – говорится в сообщении на странице мэрии в Фейсбук в пятницу.

В КГГА уточнили, что согласно этим изменениям, будет введено одностороннее движение: на ул. Братской - от ул. Андреевской до Ильинской; на ул. Покровский - от дома № 8 на Контрактовой площади до ул. Андреевской; на ул. Ильинской - от ул. Братской до Контрактовой площади; на Контрактовой площади - от ул. Ильинской до ул. Григория Сковороды.