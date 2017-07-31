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02:40 31.07.2017

Китай знает, что должен действовать для урегулирования северокорейского вопроса - постпред США при ООН

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что КНДР - это проблема всего международного сообщества, а не только Вашингтона.

"Хватит разговоров о Северной Корее. Китай предупрежден, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Это потребует международного решения", - написала она в своем "Твиттере" в воскресенье.

Ранее американское телевидение сообщило, что Вашингтон надеется провести 31 июля заседание СБ ООН для обсуждения последнего пуска ракеты КНДР.

При этом официального запроса на проведение подобного заседания пока не поступало.

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