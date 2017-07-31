События

01:14 31.07.2017

Трамваи маршрута №17 в выходные и праздничные дни будут курсировать до Пущи-Водицы

По выходным и праздничным дням от ст. м. "Оболонь" до Пущи-Водицы будет курсировать прямой трамвай, сообщили в Коммунальном предприятии "Киевпастранс".

"С 29 июля по 3 сентября 2017 в выходные и праздничные дни все желающие смогут без пересадок доехать до курортной зоны Пуща-Водица от ст. м. "Оболонь", – говорится в сообщении на сайте предприятия в пятницу.

В "Киевпастрансе" уточнили, что будет изменена трасса следования трамваев маршрута №17 "Ул. Иорданская - парк "Пуща-Водица". Трамваи будут курсировать по трассе: "Ул. Иорданская - ул. Маршала Малиновского - ул. Добрынинская - ул. Автозаводская - ул. С. Скляренко (разворот на трамвайном разворотное кольцо) - ул. С. Скляренко - ул. Автозаводская - ул. Полярная - площадь Т.Шевченко - ул. Пуща-Водицкая - Лесная трасса - ул. Ф. Максименко - парк "Пуща-Водица", 5-я линия" с разворотом на трамвайном кольце в районе пятой линии.

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