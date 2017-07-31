Вице-президент США и президенты стран Балтии обсудят в Таллине вопросы безопасности

Вице-президент США Майкл Пенс (Michael Richard "Mike" Pence) проведет в понедельник в Таллине переговоры с президентами стран Балтии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), Латвии Раймонд Вейонис (Raimonds Vejonis) и Литвы Даля Грибаускайте (Dalia Grybauskaite) вопросы оборонного и "цифрового" сотрудничества, а также киберзащиты.

По данным СМИ, президенты стран Балтии намерены поднять на встрече о создании в регионе системы противовоздушной обороны, а М.Пенс хочет заверить государства региона в их поддержке со стороны США и приверженности его страны статье 5 договора НАТО о коллективной обороне.

М.Пенс встретится с командующим Силами обороны Эстонии генералом Рихо Террасом (Riho Terras), а также с личным составом дислоцированной в Эстонии боевой группой НАТО и эстонскими военнослужащими. Он выступит перед военными с речью.

Как сообщил посол США в Таллине Джеймс Мелвилл Эстонскому телевидению, М.Пенс обсудит Р.Террасом предстоящие осенью российско-белорусские учения "Запад-2017".

Вице-президент США прибыл в Эстонию с двухдневным визитом в воскресенье во второй половине дня и уже провел встречу с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом (Juri Ratas).

Затем М.Пенс продолжит турне по Восточной Европе визитами в Грузию и Черногорию.