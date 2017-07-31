События

00:03 31.07.2017

Солиста Linkin Park похоронили в Калифорнии

Солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона в воскресенье похоронили неподалеку от его дома в Палос Вердес, в Калифорнии, сообщил портал TMZ.

На частной церемонии, которая прошла в городском ботаническом саду, собрались только родные и самые близкие друзья музыканта. Приватность похорон обеспечивала полиция, которая проверяла всех пришедших на наличие приглашений и браслетов-пропусков.

Беннигтон покончил с собой на 42-м году жизни с своей доме в Палос Вердес, не оставив предсмертной записки.

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Интерфакс-Украина
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