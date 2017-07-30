События

23:06 30.07.2017

Украинцы в аварии туристического автобуса в Турции не пострадали – МИД

Украинцев среди пострадавших во время аварии туристического автобуса в Турции нет, сообщили в Департаменте Консульской службы МИД Украины.

"Среди пострадавших в ДТП в Кайсери (Турция) украинцев нет", – говорится в сообщении на официальном аккаунте Департамента в Фейсбук в воскресенье со ссылкой на украинского консула.

В Турции в южном районе Кайсери Яхьялы в воскресенье в полдень туристический автобус попал в аварию, 26 человек пострадали. Об этом сообщили турецкие СМИ. Туристический автобус направлялся из Адана на водопад Капузбашы. Раненые были отправлены машиной скорой помощи в государственную больницу в городе Кайсери.

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Интерфакс-Украина
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