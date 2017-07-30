События

22:29 30.07.2017

За 6 месяцев 2017 полиция выявила вдвое больше связанных с торговлей людьми преступлений в сравнении с предыдущим годом

За первое полугодие 2017 года полиция обнаружила почти 150 преступлений, связанных с фактами торговли людьми, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, больше всего среди пострадавших в сфере торговли людьми - женщин (119). Также потерпевшими от действий злоумышленников стали 37 мужчин и 12 детей, при этом правоохранители оказали помощь 156 пострадавшим и установили 69 злоумышленников.

"В общем полицейскими выявлено 144 уголовных правонарушениях (против 60 в 2016 году), предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители установили 69 злоумышленников, причастных к фактам торговли людьми. В 96 уголовных производствах по этой статье злоумышленникам объявлены подозрения", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом специалисты Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины отмечают, что в настоящее время приобретают все большее распространение формы торговли людьми, не связанные с сексуальной эксплуатацией. В частности, речь идет о так называемой "трудовой" эксплуатации. Жертвами такого вида преступлений чаще всего становятся мужчины трудоспособного возраста или лица с явными признаками инвалидности, без постоянного места жительства и другие малообеспеченные категории граждан.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Украину вернули двух заложников НВФ

Один украинский военный получил ранения в зоне АТО в течение дня

Украина подготовила обращения в международные организации и суды в связи с пытками боевиков "ЛНР" над украинкой Сурженко

Конец июля и начало августа ознаменуются сухой жаркой погодой

"Интерсити+" протаранил брошенный на путях автомобиль

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы в аварии туристического автобуса в Турции не пострадали – МИД

На Винничине задержали инспектора таможни за взятку в 20 тыс грн – Сарган

В Харькове от удара током погибла оператор батута – правоохранители

Украинцы во время стрельбы в Бодруме не пострадали

В Венесуэле застрелен кандидат в Конституционную ассамблею

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить мужские джинсы
РЕКЛАМА