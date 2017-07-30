В Харькове от удара током погибла оператор батута – правоохранители

В Харькове от удара током погибла девушка-оператор батута, сообщили в Национальной полиции г.Харькова.

17-летняя харьковчанка, которая работала оператором на батуте, расположенном на улице Бучмы, погибла от удара током.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции города Харькова 30 июля в 16:00 от прохожих", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье вечером.

Правоохранители установили, что девушка погибла в результате неосторожного обращения с оборудованием. От полученных повреждений она скончалась на месте.

Факт события внесен в журнал единого учета. Следствием решается вопрос о квалификации данного случая. Обстоятельства происшествия выясняются.